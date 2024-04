Cina | coppia di panda giganti in volo verso la Spagna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pechino, 29 apr – (Xinhua) – LadiJin Xi e Zhu Yu alle 11:25 di questa mattina ha lasciato la citta’ sud-occidentale cinese di Chengdu, nella provincia del Sichuan, alla volta della, ha dichiarato l’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie. Per garantire la salute e la sicurezza deidurante il, la Base di ricerca per l’allevamento deidi Chengdu ha preparato gabbie di trasporto su misura caricate con bambu’ fresco e germogli di bambu’. Allevatori e veterinari saranno a disposizione per monitorare regolarmente gli animali. Dopo l’arrivo al Madrid Zoo Aquarium in, il team cinese restera’ per circa tre mesi per aiutare i ...