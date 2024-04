Cina | mandera’ in Spagna nuova coppia di panda il 29 aprile

Pechino, 24 apr – (Xinhua) – La prossima settimana la Cina inviera’ in Spagna una nuova coppia di panda . La precedente coppia e’ tornata quasi due mesi fa dopo aver vissuto in Spagna per oltre un decennio. La China Wildlife Conservation Association oggi ha dichiarato che i panda giganti Jin Xi ... (romadailynews)

Madrid, 23 feb – (Xinhua) – Uno zoo della capitale spagnola Madrid ieri ha organizzato una festa d’addio per salutare l’amata famiglia di cinque panda che presto tornera’ in Cina. La coppia di panda Bing Xing e Hua Zui Ba, accompagnata dai tre cuccioli nati a Madrid, Chulina, You You e Jiu Jiu, ... (romadailynews)