Chris Evans ha già firmato per tornare nel MCU? Ecco dove lo rivedremo

(Di lunedì 29 aprile 2024) L'attore riprenderà i panni di Captain America ancora una voltaha detto addio al ruolo di Captain America nel Marvel Cinematic Universe alla fine di Avengers: Endgame, ma è sempre stato aperto a un suo eventuale ritorno. Questo potrebbe effettivamente avvenire molto presto in uno dei prossimi film dello studio. Lo scooper @MyTimeToShineHello sostiene cheabbia finalmente accettato di riprendere il ruolo in Avengers: Secret Wars. Non sappiamo se apparirà anche in Avengers 5, ancora senza titolo, ma sembra che l'accordo sia stato raggiunto. Prima di allora, pare chel'attore nelgià quest'estate, quando, sempre secondo gli ultimi rumor, apparirà in Deadpool & Wolverine, ma …

L'attore, che ha abbandonato il ruolo di Captain America ormai da qualche anno, ha detto la sua sulla recente crisi dei cinecomi al cinema La recente crisi dei cinecomic è stata confermata dai recenti flop al box-office di Madame Web e The Marvels, ma Chris Evans pensa che il genere non abbia ... Continua a leggere>>

Durante la sua partecipazione all’Emerald City Con 2024, l’attore Chris Evans ha difeso i Marvel Studios ed espresso il suo sostegno per i cinecomic, sostenendo che non è facile produrli e che non ricevono sempre il credito che meritano. Evans , noto per il suo ruolo di Captain America nel Marvel ... Continua a leggere>>

Per tutti è Cap, il Captain America degli Avengers, eppure c'è tutto un mondo fuori dai cinecomic in cui scoprire il talento di Chris Evans , che, come ogni famoso protagonista dell'universo Marvel che finalmente è uscito dal lungo contratto che lo vincolava ai film (e ai tempi di produzione) delle ... Continua a leggere>>

Marvel, rumor clamoroso: chris evans ha firmato per il ritorno in Avengers: Secret Wars - Secondo il noto insider My Time to Shine Hello chris evans sarebbe pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe ...

Continua a leggere>>

Avengers: Endgame, quando chris evans fece piangere sua madre - La mamma dell'attore si è ritrovata a non poter contenere l'emozione durante un particolare momento sul set del film.

Continua a leggere>>

The Grey Man: I produttori spiegano la lunga attesa per il sequel - Dopo due anni dal debutto di The Grey Man su Netflix, i fan hanno atteso ansiosamente notizie riguardanti un possibile sequel e uno spin-off del film con Ryan Gosling e chris evans. Tuttavia, fino ad ...

Continua a leggere>>