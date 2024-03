Chris Evans difende i Marvel Studios | “Non è facile fare film del genere”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Durante la sua partecipazione all’Emerald City Con 2024, l’attoreha difeso ied espresso il suo sostegno per i cinecomic, sostenendo che non èprodurli e che non ricevono sempre il credito che meritano., noto per il suo ruolo di Captain America nelCinematic Universe, ha evidenziato l’impegno e la complessità dietro la realizzazione di tali produzioni. “Molti non realizzano quanto sia difficilequesti“, ha dichiarato. “Se fosse, ce ne sarebbero molti di più. Non voglioombra, alcuni di essi sono fenomenali e meritano più credito“. Captain America The Winter Soldierha anche svelato qual è ...