Choc in un ristorante di Milano | la titolare confonde il detergente per lavastoviglie per vino

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Un piccola disattenzione poteva trasformarsi in tragedia, ma per fortuna se la caverà la donna, una 51enne italiana, che ha seriamente rischiato la vita dopo aver bevutoche, in realtà, eraper. La cliente è stata ricoverata immediatamente all’ospedale San Carlo diin condizioni gravi, con lesioni al cavo orale e alla gola e ustioni all’esofago. I fatti si sono svolti sabato sera in un bar tavola calda cinese nella zona Bande Nere a. La tragedia sfiorata per una disattenzione La donna stava cenando insieme al compagno nel locale, dove sembra che i due fossero clienti abituali. La 51enne aveva bevuto due bicchieri die aveva ordinato il terzo, che però aveva un sapore diverso rispetto agli altri ...

Milano, 29 aprile 2024 – Un errore costato caro. Un bicchiere di vino che in realtà conteneva un detergente . La cliente in ospedale con lesioni all'esofago, al cavo orale e all'ugola e la titolare del bar denunciata. Nella notte tra sabato e domenica, una 51enne è stata trasportata al pronto ... Continua a leggere>>

Dramma al bar: le servono liquido per lavastoviglie al posto del vino, grave 51enne - La donna è finita in ospedale con lesioni all'esofago, al cavo orale e all'ugola. Polizia sul posto, chiuso l'esercizio ...

Continua a leggere>>

Detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante di Milano: donna grave, lesioni all'esofago - Servito per sbaglio del detersivo per lavastoviglie al posto del vino in un ristorante cinese a Milano: donna ricoverata in gravissime condizioni ...

Continua a leggere>>

Varese, chiede del vino e le servono detersivo. Donna ricoverata con gravi lesioni - La donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale San Carlo di Milano (immagine generica d'archivio) ...

Continua a leggere>>