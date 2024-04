Chi era Michelina Di Cesare | storia vera della brigantessa raccontata nella serie Briganti su Netflix

Non ce l’ha fatta a trattenere le lacrime Valerio Di Cesare, capitano del Bari, che in conferenza stampa ha parlato della promozione in Serie A sfumata lo scorso anno e di come siano cambiate le cose dodici mesi dopo. Ora i pugliesi stanno lottando per non retrocedere e fondamentale sarà la ...

Continua a leggere>>