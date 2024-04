(Di domenica 21 aprile 2024) Esce dal campo in lacrime, 39enne difensore centrale del, dopo l`eliminazione dei Blues dalle semifinali di FA Cup per...

Mauricio Pochettino , allenatore del Chelsea , ha parlato in conferenza stampa del futuro di Thiago Silva . Ecco le sue dichiarazioni Mauricio Pochettino , allenatore del Chelsea , ha parlato in ... (calcionews24)

Thiago Silva scoppia in lacrime dopo l'eliminazione del Chelsea nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City: il difensore brasiliano ex Milan è inconsolabile, era l'ultima chance per ... (fanpage)

Chelsea, Thiago Silva: 'Futuro Ho già preso la mia decisione' - Esce dal campo in lacrime Thiago Silva, 39enne difensore centrale del Chelsea, dopo l`eliminazione dei Blues dalle semifinali di FA Cup per mano del Manchester.calciomercato

Arsenal-Chelsea: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - All`Emirates Stadium si gioca il derby di Londra tra Arsenal e Chelsea, valido per il recupero della 29esima giornata di Premier League. Gunners che vogliono difendere.calciomercato

Guardiola: "La gente non immagina che pugno in faccia sia uscire dalla Champions in quel modo" - Batte il Chelsea in FA Cup e attacca il calendario: 'È insostenibile, mi preoccupa la salute dei giocatori' Manchester (Inghilterra) 14/09/2022 - Champions League / Manchester City -... Leggi tutta la ...informazione