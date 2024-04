Che cos’è il mesotelioma che ha colpito Franco Di Mare | ecco perché questo tumore fa doppiamente rabbia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fapensare a. La prima ragione è legata al suo essere molto aggressivo e subdolo. Può stare in silenzio per molti anni, anche cinquanta, e poi emergere con tutta la sua gravità. Spesso infatti la diagnosi arriva quando la malattia ha già superato gli stadi iniziali ed è ormai difficile da trattare. Il, di cui il giornalistaDiha rivelato di essere gravemente malato, è uncon prognosi raramente positiva: dopo 5 anni dalla diagnosi sono ancora vivi solo l’8 per cento degli uomini e il 10 per cento delle donne colpiti dal. La seconda ragione è che si sapeva già dagli anni Trenta quale fosse la causa principale, l’esposizione all’amianto. Ma colpevolmente, come ...