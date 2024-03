Chef Simone Buzzi | “Fuori da È sempre mezzogiorno senza spiegazioni Dopo il tumore non mi abbatto per questo”

(Di venerdì 29 marzo 2024) Loera tra i volti più amati del programma È. Su Fanpage.it ha rotto il silenzio sulla fine della collaborazione con il programma di Antonella Clerici, poi ha ripercorso i duri mesi trascorsi dalla diagnosi di linfoma non-Hodgkin alla guarigione, ha ricordato la commovente puntata in cui tornò in studiola chemioterapia e ha raccontato la sua vita oggi.

