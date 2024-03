Sei Nazioni E il rugby champagne diventa “spumante” Tutti in piedi | ecco l’Italrugby

(Di domenica 17 marzo 2024) Tanto tuonò che piovve. E dopo qualche tentennamento iniziale, una vittoria bruciata contro un’Inghilterra dominata per quasi una partita che sullo scadere del tempo ribalta il risultato; dopo un’amara sconfitta contro un’Irlanda che, avendo a sua volta perso contro l’Inghilterra, chiude al primo posto il Seimancando per poco il Grande Slam (il premio che spetta alla squadra che completa il torneo senza sconfitte); dopo un beffardo pareggio che, per una punizione sbagliata all’ottantunesimo minuto, salva la Francia da una sconfitta; dopo una splendida corale vittoria contro la Scozia… dopo tutto questo ben di Dio che parrebbe raccontare la solita altalena tra incertezze, quasi vittorie, sconfitte e occasioni mancate per poco, oggi l’Italconsolida un risultato storico: con due vittorie e un pareggio gli azzurri stabiliscono un nuovo ...

Il Sei Nazioni 2024 è andato ufficialmente in archivio con il trionfo dell’Irlanda, che ha messo in ghiaccio il secondo titolo consecutivo grazie al successo casalingo odierno per 17-13 sulla ... (oasport)

