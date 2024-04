Cerignola-Giugliano oggi in tv | data - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di sabato 27 aprile 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato italiano di. La compagine pugliese ha avuto un inizio di stagione più ce brillante, ma ora si trova fuori dalla zona playoff e spera di chiudere l’annata in maniera positiva. La formazione campana, dal suo canto, ha già conquistato la qualificazione ai playoff e spera di arrivare nel miglior modo possibile a disputarli tra qualche giorno. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive e vogliono difendere il posto playoff. Gli ospiti, invece, arrivano da un solo punto nelle ultime tre e sperano di tornare al successo. La partita ...

Migliorano i conti del Comune di Cerignola, aumentate le spese per i servizi e ridotti i debiti ereditati - Quotidiano online della città di Cerignola. Il più letto nel Basso Tavoliere. Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ...

Continua a leggere>>

Serie C girone C, presentazione 38^ giornata: il Giugliano chiude sul campo dell’Audace Cerignola - Siamo giunti alla conclusione della stagione regolare per quanto riguarda la Serie C, che scenderà in campo ancora per 90 minuti e ...

Continua a leggere>>

Per confermarsi nella griglia playoff, l’Audace Cerignola sfida il Giugliano nell’ultima giornata - Tempo di lettura previsto: 2 min. La regular season del girone C di serie C si chiude fra le mura amiche per l’Audace Cerignola: domani sarà ospite al “Monterisi” il Giugliano. I ragazzi di Giuseppe ...

Continua a leggere>>