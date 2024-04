Catania - sui social spunta l’avviso di una messa per Mussolini Il vescovo la annulla e chiude la chiesa

È stata una giornata indimenticabile quella vissuta dall'Inter e dai suoi tifosi. Una parata scudetto che ha accompagnato la squadra da San Siro a Piazza Duomo in un viaggio sul pullman scoperto proseguito a passo d'uomo accanto a 300 mila tifosi in estasi continua. Chi non è potuto venire a ... Continua a leggere>>

Un ragazzo di soli 16 anni è stato arrestato per aver rivelato di volersi far saltare in aria utilizzando un ordigno esplosivo Questa settima la polizia francese ha arrestato un adolescente con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico nel corso dei Giochi Olimpici di Parigi, in ...

Continua a leggere>>