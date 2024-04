Caso Fagnani – Gioielli a Belve - l’ordine dei giornalisti si schiera | Ha sbagliato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024) Nei giorni precedenti, laera stata avvicinata da Striscia per fare chiarezza sulla presunta pubblicità fatta ad un marchio dida lei più volte indossato in diverse occasioni, sia ache in altri eventi e persino citati in alcune interviste. La giornalista aveva provato a spiegare le sue ragioni al tg satirico ma, a quanto pare, il programma di Antonio Ricci è voluto andare ancora oltre chiamando in causa il presidente deldeidel Lazio per chiedere un parere. Parla il presidente deldeidel Lazio sulStriscia ha sentito Guido D’Ubaldo, presidente deldei ...