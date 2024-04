Striscia la notizia accusa Francesca Fagnani di pubblicizzare gioielli a Belve | arriva la sua replica

(Di sabato 20 aprile 2024) Un servizio dilaha fatto infuriare, comprensibilmente,. Il tg satirico di Antonio Ricci si è concentrato suiindossati dalla conduttrice diin più occasioni, come al Festival di Sanremo. Immediata e piccata la risposta della giornalista, che ritiene il programma responsabile di dipingere volontariamente un’immagine negativa di lei, lasciando ipotizzare cose non vere sul suo conto. Il servizio dilasuIl tg satirico di Antonio Ricci si è concentrato in un servizio suisfoggiati dain più occasioni, tutti appartenenti allo stesso brand: “Un collier con ...

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia , il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete ... (tutto.tv)

Brumotti derubato nel parcheggio della Rinascente a Milano: sparita la bici da Guinness - È allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e videosorvegliato - del grande magazzino del lusso La ...corrieredellosport

Paura per Brumotti, inviato di “Striscia la notizia” picchiato in un parcheggio - Allarme sicurezza a Milano. Non solo borseggi, ma anche furti alle auto in pieno giorno e in una zona centralissima: il parcheggio - custodito e ...gazzettadelsud

Fagnani, sono suoi i gioielli da 110mila euro Furia contro Striscia - La conduttrice di Belve risponde in modo duro a Striscia la notizia dopo il servizio sui gioielli sfoggiati in tv ...gossipetv