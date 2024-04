Collisioni | da Anna a Capo Plaza | ecco gli artisti della Giornata Giovani

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una maratona di oltre 5 ore di concerti non stop con alcuni deglidi riferimento delle nuove generazioni: è ladie Banca D’Alba, progetto inaugurato nel 2021 che torna per la sua terza edizione a celebrare la musica e la voglia di stare insieme delle migliaia di ragazzi e ragazze che ogni anno accorrono ad Alba da ogni angolo d’Italia. A salire sul palco diquest’anno, il rapper campione di ascoltiper presentare in anteprima al pubblico del festival il suo nuovo attesissimo quarto album, Ferite, in uscita il prossimo 3 maggio, dopo due anni silenzio dall’ultimo lavoro in studio. Con lui sul palco l’artista rivelazione dell’anno e reginatrap italiana,Pepe, la ...