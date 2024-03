Xavier Dolan sarà il presidente di giuria di Un Certain Regard a Cannes 2024

Tratto da una pietra miliare della letteratura francese , questa sera in prima tv alle 21.20 su Rai 3 va in onda Illusioni perdute. Film francese presentato ... (iodonna)

Lucky Red al primo posto nella classifica dei distributori italiani: Nei primi due mesi dell’anno, Lucky Red si colloca al primo posto nella classifica dei distributori nazionali con una quota di mercato del 17%. Un incasso totale pari a 15.961.357 euro per 2.306.754 p ...rbcasting

Xavier Dolan presidente di giuria Un Certain Regard a Cannes 2024: Esattamente dieci anni fa, l’enfant prodige del cinema canadese Xavier Dolan riceveva il premio della giuria a Cannes per il suo Mommy all’età di appena 25 anni, in ex aequo con Adieu au langage di ...sentieriselvaggi

Festival di Cannes 2024, Xavier Dolan presidente della Giuria Un Certain Regard: L'ex enfant prodige del cinema francese tornerà alla kermesse a cui ha partecipato molte volte nella inedita veste di presidente della sezione parallela al concorso principale. La notizia a meno di un ...tg24.sky