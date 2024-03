Calcio Serie C Pari Fermana | l’Ancona torna nei Play-Out

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) La formazione canarina del nuovo tecnico Mosconi non va oltre il pareggio col Pineto, e rimane in coda. Battuta d’arresto per la Vis che, con i dorici,di nuovo nei-Out VALLESINA, 10 marzo 2024 – Sconfitta ad Arezzo per la Vis di mister Banchieri, che non riesce a dar seguito all’ottimo pareggio conseguito a Pineto martedì scorso. Colpita già al 22’ dall’aretino Chiosa, i padroni di casa hanno raddoppiato con il solito Guccione al 62’, ipotecando la gara. Troppo tardiva la reazione dei biancorossi che sono riusciti solo ad accorciare le distanze con Nicastro all’80’, senza arrivare all’insperato pareggio. Il bomber della Vis Pesaro Francesco Nicastro, oggi in rete ad Arezzo (foto profilo FB Vis Pesaro) Per la Vis, un passo indietro in classifica, che la vede ora al quintultimo posto amerito ...