Calcio | in Campania vietata vendita biglietti per Udinese-Napoli

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Prefetto di Udine Domenico Lione ha disposto il divieto dideiai residenti nella Regione, nonché l’incedibilità del titolo medesimo, in occasione dell’incontro di”, che si disputerà il 6 maggio allo Stadio Friuli di Udine. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l’incontro “è connotato da elevati profili di rischio in ragione dei gravi episodi accaduti a Udine in occasione della partita disputata il 4 maggio 2023”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Marche in superiorità numerica per gran parte della gara per l’espulsione di un giocatore campano. Due rigori sbagliati, uno per parte. Sardegna – Sicilia 0-0 VALLESINA. 23 marzo 2024 – Le Marche perdono contro la Campania al debutto nel Torneo delle Regioni Categoria Under 17 Allievi . Tanti gli ... Continua a leggere>>

In vantaggio nel primo tempo con una rete dell’ascolana Mignini la formazione marchigiana è stata raggiunta e superata. Sardegna – Sicilia 1-3 VALLESINA, 23 marzo 2024 – Anche la formazione della rappresentativa femminile Marche cede alla Campania . In vantaggio dopo pochi minuti la squadra di ... Continua a leggere>>

Torneo delle Regioni, in archivio anche i quarti: in Calabria è tempo di verdetti - Dopo il giorno di riposo, il Torneo delle Regioni in Calabria manda in archivio anche i quarti. Questi i verdetti nelle 4 categorie.

Continua a leggere>>

calcio a 5: disordini a Sulmona, in arrivo i Daspo - Daspo in arrivo per i disordini registrati nel corso della partita di calcio a 5 giocata sabato nell'impianto sportivo Serafini di Sulmona, nell'aquilano.

Continua a leggere>>

SERIE A - Udinese-Napoli, divieto di vendita dei biglietti ai residenti in campania - Il Prefetto di Udine Domenico Lione ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione campania, nonché l'incedibilità del titolo medesimo, in occasione dell'incontro di calcio ...

Continua a leggere>>