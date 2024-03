Calcio Torneo delle Regioni femminile | Marche – Campania 1-3

(Di sabato 23 marzo 2024) In vantaggio nel primo tempo con una rete dell’ascolana Mignini la formazione marchigiana è stata raggiunta e superata. Sardegna – Sicilia 1-3 VALLESINA, 23 marzo 2024 – Anche la formazione della rappresentativacede alla. In vantaggio dopo pochi minuti la squadra di Antonio Censi è subito raggiunta e poi nella ripresa superata con un uno-due che firma il successo finale campano per 3-1. Mister Antonio Censi: “Partita strana. Dopo un primo tempo ben giocato nella ripresa c’è stato un calo fisico e pagato la miglior strutturaavversarie che hanno trovato il gol della domenica e vinto. La prestazione c’è stata, mi dispice per la sconfitta. Domani ci riproveremo”. Nell’altro incontro Sardegna – Sicilia 1-3. CONVOCATENefzi (Ancona R.), Ferraro (Arzilla), Mignini C., ...

