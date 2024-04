Cadavere di una 16enne nel cemento - caso risolto 55 anni dopo col dna di una vittima dell’11 settembre

Per due anni sarà "messo alla prova" il 16enne che il 29 maggio 2023 ha Accoltellato la sua professoressa Elisabetta Condò in classe ad Abbiategrasso. Se il percorso andrà a buon fine, porterà all'estinzione del reato di tentato omicidio di cui è accusato.Continua a leggere

Continua a leggere>>