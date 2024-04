Abbiategrasso | due anni di messa alla prova per il 16enne che accoltellò la prof alla schiena

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Dovrà scontare un periodo di duedi «», ossia di affidamento ai servizi sociali minorili, lo studente di 16che il 29 maggio 2023la sua insegnante nell’istituto Emilio Alessandrini di, alle porte di Milano. Lo ha stabilito Paola Ghezzi, giudice del Tribunale per i minorenni. Il ragazzo, arrestato pochi giorni dopo l’episodio, era accusato di tentato omicidio. Oltre a finire in carcere, ilera stato anche espulso dscuola e bocciato. Ora è arrivata l’ordinanza con cui il Tribunale per i minori ha condannato il giovane a scontare un percorso educativo e di sostegno (anche psicologico) della durata di due. Nell’ultima ...

