Brucellosi bufalina | Cerreto FdI | bene ministro Schillaci su questione brucellosi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma. “Esprimo apprezzamento per le esternazioni deldella sanità che, in risposta ad un Question Time illustrato dal collega Zinzi ha aperto ad una individuazione della figura di un commissario Nazionale per l’eradicazione dellae tubercolosi bovina esia per la situazione in Campania e sia per i nuovi focolai emersi in Puglia e Sicilia.che come parlamentari campani di tutte le forze politiche stiamo affrontando e seguendo da mesi con il Sottosegretario Gemmato che non ha mai fatto mancare la sua collaborazione e la sua disponibilità.” – Lo ha dichiarato l’on. Marco, capogruppo in Commissione Agricoltura della Camera.