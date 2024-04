(Di mercoledì 3 aprile 2024) A Piazza Affari deboli i titoli industriali. Il petrolio è poco mosso, mentre l’euro è in area 1,077. Sui listini asiatici pesano i ribassi di Wall Street e il terremoto a Taiwan

L’utility ha presentato alla vigilia il piano al 2028 con investimenti per 16,5 miliardi. Parigi invece affonda con Kering e il lusso. Giù petrolio e gas (ilsole24ore)

Il greggio allunga ai massimi da fine ottobre a causa dell’ampliarsi della tensione in Medio Oriente. A Piazza Affari giù Tim dopo gli esposti ad Agcom della Starlink di Elon Musk (ilsole24ore)

Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero calo. Focus sull'inflazione dell'Eurozona - MilanoFinanza News - MILANO Si muovono in ordine sparso i principali listini di borsa europei nel primo giorno di attività dopo il lungo ponte di Pasqua. La migliore è Londra (+0,27%)… Leggi ...informazione

Borse caute in attesa dell’inflazione Ue. A Milano brillano le banche. Oro ai massimi - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee si muovono all’insegna della cautela, con tentativi di moderato rialzo, anche se sul mercato rimangono i dubbi sull’andamento dell’inflazione negli Usa e s ...msn

Le Borse di oggi, 3 aprile. Domina la cautela sui mercati in attesa di Powell e dei dati sul lavoro Usa - Investitori alla finestra, la forza dell’economia americana e il caro-petrolio suggeriscono di andarci piano con l’allentamento monetario. I rendimenti dei ...repubblica