Trascinati e arrestati | blitz della polizia - pugno di ferro contro gli studenti pro-Palestina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)nel campusEmory University di Atlanta, in Georgia, negli Usa, dove gliavevano allestito una tendopoli per occupare il campus, per protestarela guerra di Gaza di IsraeleHamas. Gli agenti hanno trascinato con la forza alcuni giovani, arrestando 17 persone tra cui una docente. Da giorni nelle università americane va in scena la protesta deglipro-palestinesi che hanno occupato atenei come Yale, Columbia, New York University, University of Southern California a Los Angeles, Princeton a Boston e l'Università del Texas ad Austin tra le altre. Centinaia gli arresti.