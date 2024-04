Billie Eilish - quanto guadagna e qual è il suo patrimonio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 aprile 2024) La cantante californianaha annunciato le date del suo tour mondiale 2024-2025 che farà tappa anche in Italia, a Bologna per l’esattezza, l’8 giugno 2025. Si tratta dei concerti promozionali dell’ultimo album della giovane cantautrice statunitense, Hit me hard and soft, la cui uscita è prevista per il prossimo 17 maggio. Un tour mondiale che sottolinea il peso specifico di questa artista che, sempre più, ha saputo conquistare l’interesse della critica e dei fan, con tutto ciò che ne consegue in termini di guadagni e incremento del suopersonale.è nata nel 2001, ma la giovane età non le ha impedito di diventare una delle artiste più pagate al mondo. La rivista Forbes, ...