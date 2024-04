Benevento - il Consiglio approva a maggioranza il consuntivo 2023

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tempo di lettura: 6 minutiVia libera al Rendiconto della gestionedell’amministrazione Mastella. Il conto delle spese e delle entrate del Comune capoluogo è statoto al termine di una lunga seduta dicomunale che ha affrontato il documento contabile e altri debiti fuori bilancio che sono stati votati questa mattina. L’opposizione ha dato battaglia sui Pics e sui ritardi accumulati in questi mesi e sull’inutilità di certe opere come il Lapidarium presso l’Arco di Traiano, gli scavi a piazza Cardinal Pacca per un Infopoint turistico. Sul tema principale, ovvero la gestione finanziaria per il, ha relazionato l’assessore comunale al Bilancio Maria Carmela Serluca ha sottolineato il raggiungimento di un miglioramento dello stato di salute delle casse comunali: “Siamo attenti al recupero dei ...