Benevento | il 29 aprile il Consiglio comunale per l’approvazione di rendiconto 2023

Caserta . Il 25 aprile 2024, il 1° maggio 2024 e ogni prima domenica del mese la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento , in attuazione dell’Accordo sull’utilizzazione del Fondo risorse decentrate, apre alcuni dei luoghi più belli e suggestivi sottoposti alla sua tutela, come la Villa Romana di San Limato a Cellole e il Parco archeologico dell’Appia di Mondragone. Un’opportunità unica per ammirare ... (casertanotizie)

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Strega getta lo sguardo al futuro e ha già fissato la sede di un breve ritiro in vista dei playoff . I giallorossi, dopo due giorni di riposo successivi alla gara di Catania del 27, il 30 partiranno per la capitale recandosi al Mancini Park Hotel, una sorta di amuleto per il Benevento perché è proprio lì che si è plasmato il gruppo di Gaetano Auteri, poi capace nella stagione 2015-16 di raggiungere lo storico ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì 23 aprile, dalle ore 7:00 e fino al termine dei lavori di manutenzione straordinaria, verrà chiuso al traffico veicolare il tratto di via Cocchia compreso tra via Napoli e il civico n. 2 della stessa via Cocchia e verrà istituita la deviazione nelle traverse di via Capozzi, via Romano e via Cosentini (direzione via Bonazzi). Per tutta la durata dei lavori verrà, inoltre, temporaneamente soppressa la ... (anteprima24)