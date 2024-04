Bayern Monaco-Real Madrid 2-2 | Vinicius pareggia su calcio di rigore

(Di lunedì 29 aprile 2024) Torna la Champions League con le semifinali che riuniscono solo grandi campioni. In campo scendonoche nei rispettivi campionati stanno vivendo momenti differenti. I...

Leroy Sane realizza il gol dell'1-1 di Bayern Monaco-Real Madrid , gara di andata delle semifinali di Champions League 2023/2024. L'attaccante si è accentrato dalla destra, portando la palla sul mancino e sorprende ndo Lunin sul suo palo. Sbavatura del portiere dei blancos, che non è riuscito ad ...

Benjamin Pavard è andato a Monaco per seguire la sfida tra Bayern e Real Madrid di Champions League Benjamin Pavard è andato a Monaco per seguire la sfida tra Bayern e Real Madrid di Champions League. Ein alter Bekannter bei #FCBRMA: Benjamin Pavard ist zurück in der Allianz Arena! @SkySportDE ...

Kroos e il dettaglio prima dell'assist in bayern-Real: non è la prima volta - Social scatenati nel commento dell'andata della semifinale di Champions League per un particolare all'origine del gol di Vinicius all'Allianz Arena ...

bayern-Real, grande errore di Kim sul gol di Vinicius: la critica di Costacurta - L'ex difensore del Napoli protagonista in negativo sul primo gol di bayern Monaco-Real madrid a firma dell'attaccante brasiliano Vinicius Jr. Kim Min-Jae non perfetto in marcatura su Vinicius Junior ...

Sky, Costacurta bacchetta Kim: "Fa un grande errore sul gol di Vinicius" - All'intervallo l'ex difensore Alessandro Costacurta commenta così la rete del brasiliano ai microfoni di Sky Sport.

