Bayern Real Madrid - anche Pavard a seguire la sfida – FOTO

Sky, Costacurta bacchetta Kim: “Fa un grande errore sul gol di Vinicius” - All’intervallo l’ex difensore Alessandro Costacurta commenta così la rete del brasiliano ai microfoni di Sky Sport.

Inter, Pavard a Monaco per bayern-real Madrid in Champions FOTO - Benji l`interista si gode il titolo di campione d`Italia, ma non dimentica il proprio passato in Germania. Pavard è all`Allianz Arena di Monaco per assistere alla.

bayern Monaco real Madrid in streaming gratis Guarda la partita in diretta - Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere bayern Monaco real Madrid in streaming gratis. Il match è in programma martedì 30 aprile 2024, alle ore 21.00. Dopo cinque anni le du ...

