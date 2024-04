Bayern Monaco - de Ligt | Mi piacerebbe tornare all’Ajax in futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 aprile 2024) Il difensore delMatthijs deha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro iltoccando diversi temi, a cominciare dal suo rendimento in Baviera: “Sono soddisfatto, ho giocato tutte le partite con ile lo scorso anno è stato grandioso. Ora siamo in semifinale di Champions, la mia carriera è stata sempre in crescita, e la mia aspettativa è che continui. Ho avuto i miei alti e bassi, ma se ripenso ai miei tempie a dove sono adesso, direi che ci sono stati dei buoni passi avanti. Sono migliorato sotto certi aspetti, meno in altri. Quando giochi a certi livelli ci sono tanti soldi in ballo e la posta in palio è davvero alta. C’è meno spazio per gli errori, soprattutto per ...