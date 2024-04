Basket - in Divisione Regionale - la IES Sport Pisa perde nel finale a Rosignano

E si vola in semifinale play off di Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D). Altra impresa del Valbisenzio Basket, che nella bella della serie dei quarti di finale contro Basket Sestese riesce ad imporsi, in un palazzetto di Vaiano gremito, per 64-57 e guadagnare così la possibilità di continuare a coltivare il sogno del salto di categoria. Partita tutt’altro che semplice per i valbisentini. Primo quarto in equilibrio con Sestini per gli ... (sport.quotidiano)

Legends Carrara 73 Rosignano 79 Legends CARRARA: Viola 25, Donati 15, Tongiani, Benfatto 1, Leonardi , Diamanti M. 8, Diamanti L., Peselli, Borghini 18, Leonardi 6 (Olivi n.e.). All. Fiorani. Rosignano: Ticà 15, Brunelli 19, Maffei 9, Rubini 17, Cosimi, Boldrini, Dalle Ave 11, Zadi, Benci, Ciardi 2, Armillei 4, Bartoli 2. All. Raspo. Arbitri: Carta e Marini di Pisa. Parziali: 17-17, 32-32, 58-49. CARRARA – Finisce al primo turno il ... (sport.quotidiano)

Pisa, 18 aprile 2024 – Ultime due giornate della regular season nel raggruppamento C del campionato di Divisione Regionale 2, ex Promozione, per le pisane CUS Pisa Cosmocare, GMV e IES Sport, tutte impegnate in trasferta. Posizionate a centro classifica, distanziate di due punti l’una dall’altra (CUS a 24, GMV 22, IES 20), le tre compagini cercheranno di finire nel migliore dei modi una stagione fatta di luci ed ombre, ma complessivamente ... (sport.quotidiano)

My Genova 70 Polisportiva Pontremoli 44 MY Basket Genova B: De Michele 14, Capittini 13, Posocco 12, Allegri 6, Carignano 4, Tavanti 7, Notari 7, Zambrano 6, Devoto 3, Ferro. All.: Provera. POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Ulivi 9, Longinotti 9, Montano, Carlotti Gabriele, Fenucci 2, Filippi 11, Carlotti Francesca 3, Reggiani Matteo 6, Reggiani Marco, Coduri 4, Bardini. All.: Novelli. Arbitri: Emmanuele e Vozzella. Parziali: 17-11; 17-6; 23-8; ... (sport.quotidiano)

Pisa, 15 aprile 2024 – Occasione fallita per il Cosmocare CUS Pisa, nel campionato di Divisione Regionale 2, per rimanere agganciato alla zona promozione: in casa contro la più motivata Dinamo Rosignano, gli uomini di Leoncini sono partiti malissimo, e non sono riusciti, con un buon terzo periodo, a ribaltare l’andamento del match. LA CRONACA – Partono contratte le due squadre, dando la sensazione di non fare mai canestro: il primo quarto ... (sport.quotidiano)