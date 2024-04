(Di martedì 23 aprile 2024) Chiara Colosimo nei prossimi giorni fisserà la data per l'audizione del presidente della Regionein: "Spieghi cosa sta succedendo in quella Regione e a Bari"

Caso Puglia, Michele Emiliano sarà audito in Commissione Antimafia - Chiara Colosimo nei prossimi giorni fisserà la data per l'audizione del presidente della Regione Puglia in Commissione Antimafia: "Spieghi cosa sta succedendo in quella Regione e a Bari" ...ilgiornale

Amministratori sotto tiro, non sono pochi quelli che non arretrano - C’è chi come Gianluca Vurchio, sindaco di Cellammare, in provincia di Bari, non cede alle minacce di morte e alle bombe nel campo di calcio del suo Comune, seimila anime che hanno fatto quadrato attor ...vita

I Carabinieri della Compagnia di Manduria sventano tentativo di truffa ad un’anziana - Ha avuto efficacia la campagna di sensibilizzazione che i Carabinieri stanno portando avanti sui vari territori in merito alle modalità con le quali vengono perpetrati tentativi di truffe agli anziani ...pugliapress