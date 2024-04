Bari - polemica su audizione Emiliano in Antimafia | scontro maggioranza-Pd

(Di lunedì 29 aprile 2024) Caos, si è creata una vera e propriain merito all’di Michelein: gli ultimi aggiornamenti Scoppia lain merito all’che vede come protagonista il governatore della Regione Puglia, Michele. Il tutto dinanzi alla Commissione parlamentare dell’con a capo Chiara Colosimo in merito all’approfondimento della vicenda riguardante il casoe, soprattutto, l’inchiesta su delle presunte infiltrazioni. Il motivo di queste scintille sono dovute alla data della convocazione, con accuse tra laed il Partito Democratico. Il governatore della Puglia, Michele(Ansa Foto) Notizie.comNel frattempo lo ...

Non si placa la polemica tra i tifosi del Bari e la famiglia De Laurentiis , proprietaria del club pugliese. Dopo le dichiarazioni dello scorso... Continua a leggere>>

“Caso Bari ? Tutto parte Dalla decisione del ministro dell’Interno Piantedosi di avviare la Commissione d’accesso in vista dello scioglimento di un Comune che è virtualmente sciolto perché si vota tra 3 mesi. Quindi, è un’operazione per buttare fango da parte del governo sul Pd che governa la ... Continua a leggere>>

Federalberghi su Comitato di indirizzo per imposta di soggiorno: la risposta ufficiale del Comune di bari - bari - La nota con cui Federalberghi, associazione di categoria appartenente a Confcommercio, protesta per una presunta esclusione dal Comitato consultivo per l’applicazione dell'imposta di soggiorno ...

Continua a leggere>>

Alfonso Pisicchio al Riesame: la difesa chiede la revoca dell'arresto - Per l'ex assessore della Regione Puglia, Alfonsino Pisicchio, l'esigenza cautelare è insussistente perché non vi è più il pericolo che possa reiterare reati simili a quelli che gli vengono contestati, ...

Continua a leggere>>

Alfonsino Pissichio, la difesa al Riesame: «L'arresto va revocato» - Per l'ex assessore della Regione Puglia, Alfonsino Pisicchio, «l'esigenza cautelare è insussistente perché non vi è più il pericolo che possa reiterare ...

Continua a leggere>>