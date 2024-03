Bari | Travaglio a La7 | “L’aneddoto di Emiliano? Lui stava facendo antimafia | non collusioni con la mafia Dalla destra polemica strumentale”

(Di martedì 26 marzo 2024) “Caso? Tutto partedecisione del ministro dell’Interno Piantedosi di avviare la Commissione d’accesso in vista dello scioglimento di un Comune che è virtualmente sciolto perché si vota tra 3 mesi. Quindi, è un’operazione per buttare fango da parte del governo sul Pd che governa la Regione Puglia e la città di. Ci sono peccati da parte del Pd? Sì, e si chiamano clientelismo e trasformismo”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano Marcoesordisce nell’analisi della bufera che ha coinvolto il sindaco diAntonio Decaro e il presidente della Regione Puglia Michele, mettendo in fila i fatti che si sono susseguiti. “La faccenda della foto di Decaro con sorella e nipote incensurate del boss Capriati – continua – è puro folclore. A me ...

