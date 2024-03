Silvia Pizzi | il messaggio di Barbara De Rossi | “Che bell’essere umano eri”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) Milano, 24 marzo 2023 – “Cocciuta, passionale, impaziente, perspicace, folle”. Con questi aggettivi si definiva, l’hair stylist di Mediaset scomparsa a soli 42 anni dopo una breve e fulminante malattia. Cinque parole pubblicate sul suo profilo Facebook vicino alla foto con il sorriso noto a chi la conosceva. In queste ore sui social media si rincorrono ancora i commenti e i post per ricordare la “parrucchiera dei vip” amata dai colleghi di Mediaset e dai tanti personaggi famosi “curati” da. Dopo l’omaggio diD’Urso e Mara Venier, e il ricordo toccante di Pier Silvio Berlusconi, ad del Biscione di Cologno Monzese, nelle scorse ore è stata la volta dell’attrice romanaDe. “Ho letto ora che non ci sei più ..la morte mi sorprende sempre,mi ...