Barbara D’Urso pronta al prime time del sabato sera targato Rai? Ecco cos’ha rivelato DavideMaggio it

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo mesi passati lontani dalla televisione, ora perpotrebbero aprirsi nuove porte e questa volta lontano da Mediaset. In seguito alla decisione di Pier Silvio Berlusconi di affidare il suo Pomeriggio 5 a Myrta Merlino, infatti, laaveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per dedicarsi al teatro e vagliare nuovi progetti, ma ora potrebbe essere giunto il momento di tornare in televisione. Domani, infatti, la conduttrice sarà ospite per la prima volta di Mara Venier a Domenica In e proprio questo incontro potrebbe sancire il passaggio dialla. Comeda, infatti, l’AdRoberto Sergio starebbe valutando di riportare in onda il celebre format di Raffaella Carrà Carramba che sorpresa e alla ...

Finalmente la notizia tanto attesa sta per trasformarsi in certezza. Barbara D’Urso avrebbe ormai ottenuto il suo nuovo programma, stando alle ultime ... (caffeinamagazine)

Dopo l’addio a Mediaset Barbara D’Urso torna in tv ospite Domenica 3 marzo da Mara Venier a " Domenica In". L’ex volto di Canale 5 ha deciso di confidarsi alla ... (gazzettadelsud)

Barbara D'Urso L’AD Rai, Roberto Sergio, ha chiuso le porte al suo rientro in Rai ma in realtà un progetto per Barbara D’urso sembrerebbe girare tra le ... (davidemaggio)

BOOM! Rai vaglia per Barbara D’Urso il prime time del sabato con Carramba Che Sorpresa: L’AD Rai, Roberto Sergio, ha chiuso le porte al suo rientro in Rai ma in realtà un progetto per Barbara D’Urso sembrerebbe girare tra le scrivanie del settimo piano di Viale Mazzini. Non potevamo non ...davidemaggio

Gli ospiti di Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa: sabato 2 e domenica 3 marzo in tv: Sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 tornano gli appuntamenti in tv con Verissimo, Domenica In e Che Tempo Che Fa. Silvia Toffanin, Mara Venier e Fabio Fazio avranno nei loro salotti tanti volti noti ...fanpage

Mara Venier e Barbara d'Urso insieme in tv: puntata imperdibile di "Domenica in": Ora Mara Venier intervista a Domenica in Barbara d'Urso, per tantissimi anni volto di riferimento di Canale5. L'appuntamento è per dopodomani quando zia Mara ospiterà Barbara negli studi Frizzi di ...rtl