Bambino azzannato da un cane | il padre prova a proteggerlo e viene morso a sua volta

(Di lunedì 29 aprile 2024) Unè statoda unad Ostia Antica. Il papà è intervenuto per salvarlo ed è statoa sua

Orrore in provincia di Salerno. Un bambino di appena 15 mesi è stato azzannato da due pitbull a Campolongo, una frazione di Eboli (Salerno), questa mattina ed è morto per le ferite... Continua a leggere>>

Un Bambino di 13 mesi è morto lunedì mattina dopo essere stato azzannato da due pitbull . È successo a Campolongo, in provincia di Salerno, lungo la strada litoranea. Il... Continua a leggere>>

Un Bambino di 13 mesi è morto lunedì mattina dopo essere stato azzannato da due pitbull . È successo a Campolongo, in provincia di Salerno, lungo la strada litoranea. Il... Continua a leggere>>

bambino ucciso dai pitbull: il 2 maggio il dissequestro dei cani, poi la decisione della magistratura - I due cani sono in una struttura del Casertano, monitorati. Sulla morte del neonato di 13 mesi di Eboli è in corso una indagine della Procura di Salerno ...

Continua a leggere>>

Bimba azzannata alla testa dal cane degli amici: è grave al Gemelli di Roma - Tanta paura per una bambina di soli due anni, aggredita improvvisamente e ferita in modo serio dal cane di proprietà di alcuni amici di famiglia mentre giocava in giardino con lui: stando a quanto ...

Continua a leggere>>

Bimba di 2 anni azzannata da un cane alla testa: interviene l’eliambulanza - Lo scorso pomeriggio, un’eliambulanza è intervenuta in località Fonte Nuova (RM) per trasportare all’ospedale “Gemelli” di Roma una bambina 2 anni morsa da un cane meticcio, di taglia media, mentre st ...

Continua a leggere>>