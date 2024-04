Bambino di 10 anni confessa un omicidio mai risolto: «Ho ucciso io quell'uomo». Per la legge non può essere incriminato - Un omicidio rimasto irrisolto per due anni ha trovato una svolta inaspettata. La morte del 32enne Brandon O'Quinn Rasberry, trovato nel 2022 senza vita in un camper in Texas con una ...leggo

Bambino di un anno ucciso da due pitbull, il piccolo Francesco azzannato mentre è in braccio alla mamma: «Forse scambiato per un pupazzo» - Un Bambino di 13 mesi è morto lunedì mattina dopo essere stato azzannato da due pitbull. È successo a Campolongo, in provincia di Salerno, lungo la strada litoranea. Il ...leggo

Maltempo nel Vietnam del nord, morto un Bambino di 5 anni - Lo scorso fine settimana il mal tempo ha colpito gran parte del Vietnam settentrionale.ansa