Massafra - le segnalazioni degli automobilisti | Multe da autovelox mobili non segnalati

(Di sabato 27 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoArrivano da tempo nella nostra redazione diversecirca la presenza didella Polizia Locale di, non adeguatamentecosì come previsto dalla vigente normativa. L’ultima in ordine di tempo, è arrivata oggi sui nostri contatti, con un autosta che ci ha mostrato il verbale che gli è stato recapitato presso il proprio domicilio dopo 91 giorni dall’infrazione e che vede la stessa firma sia alla voce accertatore che verbalizzante. «E’ una sanzione irrisoria perché ho sforato di poco – ha detto l’autosta in questione a Tarantini Time – la pago perché ho commesso l’infrazione anche se per pochi km, ma ciò che non condivido sono le modalità con cui la Polizia Locale commina queste sanzioni, ...