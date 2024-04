(Di lunedì 29 aprile 2024) Per attività di ispezione e manutenzione L'articolo proviene da Firenze Post.

autostrade A1 e A11: programma aggiornato delle chiusure notturne - -dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 maggio, sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Pisa ed è diretto verso Roma. In ...

Traffico intenso e code a tratti in Autostrada A4 tra Latisana e Cessalto - Durante il ponte del 25 aprile i vacanzieri hanno approfittato dei giorni di festa per viaggiare, causando un incremento del traffico sulle principali autostrade italiane. Questo in vista anche del pr ...

Autostrada A1: Barberino - Calenzano a 4 corsie entro gennaio 2027 - L'avvio dei lavori per l'ampliamento a quattro corsie del tratto dell'autostrada A1 tra Barberino e Calenzato è previsto entro un mese. La conclusione, invece, è programmata per il gennaio del 2027.

