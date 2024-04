Autostrade A1 e A11 | programma di chiusure notturne Interessate anche le stazioni Firenze nord e sud

Le chiusure del casello autostradale - Autostrade per l'Italia annuncia nuove chiusure per la stazione autostradale di Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa nord per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Utenti sono invitati a utili ...lanazione

L’auto prende fuoco improvvisamente: paura al casello di Montecatini Terme - Paura nel pomeriggio di oggi al casello di Montecatini Terme sulla Firenze-Mare, dove un’auto è andata improvvisamente in fiamme. L’intervento tempestivo della squadra dei vigili del fuoco ha permesso ...luccaindiretta

Autostrada A11: furgone in fiamme al casello di Montecatini - MONTECATINI TERME (PISTOIA) – Paura nel pomeriggio di oggi, 14 aprile 2024, per un incendio sull’autostrada A11. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti verso le ore 14:00 un ...firenzepost