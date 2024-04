Autonomia differenziata - così si rischia la divisione dell’Italia in tante piccole repubbliche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Oggi 29 aprile il disegno di legge Calderoli dell’arriva alla Camera per il voto, dopo un percorso a tappe forzate culminato nei giorni scorsi nella farsa della votazione in Commissione Affari Costituzionali: l’esito della votazione di un emendamento delle opposizioni, approvato grazie all’assenza di alcuni parlamentari della maggioranza, non è stato proclamato dal Presidente, che ha rimandato il voto a due giorni dopo, quando i numeri sono stati naturalmente più favorevoli al Governo. Un fatto di una gravità inaudita e un vulnus per la democrazia, in quanto si è introdotto un precedente i cui usi futuri non sono prevedibili. In gioco c’era la possibilità che la pur piccola modifica facesse tornare al Senato il ddl, con la conseguente dilatazione dei tempi e il probabile slittamento oltre la scadenza elettorale delle Europee, ...