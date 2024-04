Autonomia - Conte | Meloni? Da patriota a secessionist - vuole i pieni poteri ma faremo di tutto per fermarla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) “Con l’questo governo spacca il Paese e condanna le aree più depresse a maggiori tagli per quanto riguarda ospedali e servizi. Giorgiasta svendendo l’unità del Paese per i voti sul premierato, per i. Quindi daa. La fermeremo e la combatteremo in ogni modo. E ricordo anche che poco fa hanno votato al Consiglio d’Europa per dire sì al patto di stabilità che è stato approvato anche dal governo italiano. Quindi il governo dice sì a manovre lacrime e sangue nei prossimi anni, a ulteriori tagli che saranno almeno di 13 miliardi se non 15 all’anno. Questo è un governo di patrioti che sta svendendo l’Italia”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, guidando un flashmob dei suoi parlamentari davanti a Palazzo Chigi ...