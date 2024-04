(Di giovedì 11 aprile 2024) All`indomani dell`aumento di capitale della, il terzo in 5 anni per complessivi 900 milioni, John Elkann ha scritto a Maxla...

Dal tango alla samba, dall’asado alla picanha. Usi, costumi e tradizioni differenti con una passione comune per il calcio, capace di incendiare... (calciomercato)

Gleison Bremer continua a piacere molto all’estero. In caso di cessione, la Juventus avrebbe già una lista di sostituti Il Calciomercato della Juventus dipende molto dal futuro di Gleison Bremer . ... (calcionews24)

Filip Kostic , esterno della Juventus , ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro la Fiorentina che è decisiva per i bianconeri sia... (calciomercato)

Juventus, pronti all'anno zero senza Allegri: pieni poteri a Giuntoli, a Motta il compito di ricostruire - All`indomani dell`aumento di capitale della Juventus, il terzo in 5 anni per complessivi 900 milioni, John Elkann ha scritto a Max Allegri la lettera di licenziamento..calciomercato

ULTIM’ORA: Juventus, un top non vuole rinnovare - Szczesny ha rimbalzato le proposte di rinnovo con ingaggio ridotto presentate dalla Juventus, piuttosto resterebbe volentieri..tuttomercato24

Kvara sullo Scudetto: "All'aeroporto dopo Torino il giorno più bello della mia vita!" - Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Serie A e si è soffermato anche sullo Scudetto ...tuttonapoli