Auto in fiamme al casello di Maccarese

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fiumicino, 29 aprile 2024 –prende fuoco aldi: è successo nel pomeriggio di oggi sull'strada A12, dove i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti con l'equipaggio della 26A. Lehanno avvolto una Fiat Panda proprio alla barra delin direzione Civitavecchia, per cause ancora da accertare. I Vigli del fuoco si sono recati prontamente sul posto e hanno cominciato le operazioni di spegnimento riuscendo, in breve tempo a domare l'incendio sull'mobile e a far sì che il rogo non si propagasse per l'intero. La conducente del veicolo, una ragazza, non è stata ferita. Sul posto presenti anche gli uomini della Polizia stradale.