Caposquadra dei vigili del fuoco colto da malore - morto in ospedale

(Di lunedì 29 aprile 2024) Montecatini, 29 aprile 2024 – Tragedia nella notte al distaccamento deideldi Torino Lingotto. Undi 50 anni, originario di Pescia, che era in servizio e si trovava nella sua stanza, è statoda unimprovviso ed è poiin. Sono stati i colleghi a soccorrerlo subito, inizialmente anche con l’uso del defibrillatore. Chiamati i soccorritori del 118, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’Molinette dove è stato dichiarato deceduto un’ora dopo il ricovero.

