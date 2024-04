Terrore in volo | quel che è successo durante l’atterraggio è da brividi

(Di domenica 7 aprile 2024) Momenti di tensione e paura per i passeggeri deldell’Aer Lingus partito da Venezia e diretto a Dublino, quando l’Airbus A321 si è visto costretto a modificare drasticamente i suoi piani di atterraggio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le immagini riprese dal canale YouTube Eu Plane Spotters testimoniano la difficoltà incontrata dall’aereo, che avrebbe dovuto toccare terra alle ore 14 a Dublino, ma si è trovato a dover affrontare la furia della tempesta Kathleen. Questa tempesta, che inle ore stava imperversando su Regno Unito e Irlanda, ha messo a dura prova le abilità del pilota, con raffiche di vento che raggiungevano i 90 km/h. Al momento del, la sfida si è trasformata in una situazione pericolosa: il veli, giunto sulla pista, ha iniziato a slittare in modo ...

