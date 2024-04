Atletica - mezzofondo italiano protagonista tra Huelva e Oderzo | c’è anche il debutto stagionale di Lambrughi sui 400hs

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tanta carne al fuoco in questa settimana a cavallo tra fine aprile e inizio maggio per l’leggera italiana ed in particolare per il settore del, con diversi specialisti azzurri impegnati nei prossimi giorni nel Bel Paese e all’estero. Grande attesa per i colori azzurri in vista dei 1500 metri nel meeting di, in programma martedì 30 aprile. In Spagna rivedremo in azione Gaia Sabbatini (seconda italiana all-time con 4’01?24), alla seconda uscitadopo il recentein Diamond League a Xiamen, ma oltre all’abruzzese saranno al viaMarta Zenoni (che ha appena aggiornato il record personale con 4’05?71) e Giulia Aprile. Nella gara maschile sono iscritti Mohad Abdikadar, Joao Bussotti e Federico Riva, autore di uno dei tanti primati italiani ...