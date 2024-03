Atletica | in programma i raduni del Club Lazio | a Castelporziano velocità e mezzofondo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma – Nuovo appuntamento con iorganizzati da FIDALper marzo e aprile. Le date da segnare: sabato 16 Marzo 2024 con ritrovo alle ore 15.30 e domenica 7 Aprile 2024 con ritrovo alle ore 10 entrambi al Centro Polisportivo delle Fiamme Gialle in via Croviana, 120. Ci sono delle eccezioni, indicate anche nel documento di seguito. Gli atleti convocati per le prove multiple, infatti, si ritroveranno invece sabato 6 aprile 2024 anziché sabato 6 aprile presso lo Stadio delle Aquile Paolo Rosi, con ritrovo alle ore 14.30, sotto la guida del referente di Specialità Paolo Borgiani. Rimane altresì invariato l’appuntamento di domenica 7 aprile anche per le prove multiple. La presenza dei tecnici ai, certificata mediante la firma sull’apposito registro, sarà valida per l’acquisizione ...