Arrestato ad Arezzo con l' accusa di violenza sessuale su due bambini di 10 e 6 anni vicino a una scuola

Gli agenti della polizia stradale di Battifolle hanno fermato per un controllo un uomo di 67 anni, sudamericano, che era diretto verso il sud Italia

I carabinieri hanno individuato ed Arrestato il ladro che avrebbe commesso ad Arezzo almeno 11 furti su auto in sosta e negli spogliatoi di palestre tra ottobre 2023 al 20 gennaio 2024

Arezzo, 2 marzo 2024 – Entrava negli spogliatoi di palestre o campi da calcio e portava via le carte di credito. A volte agiva anche nelle auto in sosta, sempre con l'obiettivo di impossessarsi di carte di pagamento che poi utilizzava in tempi brevissimi, prima che le vittime si accorgessero del ...

